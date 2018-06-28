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У Росії скандальний Кримський міст відтворили з незвичного матеріалу: цікаві фото

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Російський фермер збудував копію Кримського моста
Російський фермер збудував копію Кримського моста / kerch.fm

У Росії фермер зі Ставрополя Роман Пономарьов сконструював із сосни та очерету копію Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку.

Про це пише кримський місцевий ресурс Керч.ФМ.

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Так, над виготовленням конструкції довжиною 40 метрів чоловік і його підлеглі працювали 5 днів.

"Виготовлення арт-об'єкту зайняло п'ять діб. Саму конструкцію спорудили за три з половиною дні, а потім обшивали очеретом. Копія моста може простояти і рік, і два, якщо по ній ходити і їздити не будуть", – розповів фермер.

Окрім того зазначається, що копія Кримського мосту має висоту чотири метри від землі, і до неї прикріпили табличку "Крим наш".


У Росії фермер збудував копію Кримського моста з очерету

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини Росії Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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