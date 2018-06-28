В России состоялось очередное наступление на свободу интернета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за использование анонимайзеров. Теперь на тех, кто не блокирует ссылки на сайты, запрещенные в России, будут накладывать денежные взыскания.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Так, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений о сообщении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф: для граждан – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты также будут взиматься штрафы: с граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.