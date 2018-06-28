В Росії відбувся черговий наступ на свободу інтернету

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про штрафи за використання анонімайзерів. Тепер на тих, хто не блокує посилання на сайти, заборонені в Росії, будуть накладати грошові стягнення.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Так, за неподання в Роскомнадзор провайдером хостингу або анонімайзерами даних про власників засобів обходу блокувань для доступу до заборонених сайтів або відомостей про повідомлення їх власника про необхідність розміщення даних для ідентифікації встановлюється адміністративний штраф: для громадян – від 10 тисяч до 30 тисяч рублів, для юросіб – від 50 тисяч до 300 тисяч рублів.

За видачу пошуковими системами посилань на заборонені сайти також будуть стягуватися штрафи: з громадян – від 3 тисяч до 5 тисяч рублів, з посадових осіб – від 30 тисяч до 50 тисяч рублів, юридичних осіб – від 500 тисяч до 700 тисяч рублів.