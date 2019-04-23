00:27
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      В России спустили на воду секретную атомную субмарину: что известно

      164 Читати новину українською
      В России спустили на воду секретную подводную лодку
      В России спустили на воду секретную подводную лодку / Иллюстративное фото

      Россия спустила на воду атомную подводную лодку "Белгород". Эта субмарина может нести подводные беспилотные летательные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.

      Спуск на воду состоялся в российском городе Северодвинск в Архангельской области России. За запуском субмарины лично следил российский президент Владимир Путин. Правда, журналистам запретили фотографировать или снимать судно. Об этом информирует ряд российских СМИ.

      Читайте также: Как российские военные готовятся к вооруженному конфликту: фото и видео

      Работа над разработкой субмарины до сих пор продолжается, а уже в следующем году начнутся испытания. Субмарину хотят ввести в эксплуатацию до конца 2020-го или же в начале 2021 года.

      Известно, что подводная лодка "Белгород" в длину достигает 184 метра. Она сможет нести шесть дронов. Беспилотники, по данным американской разведки, могут быть введены в эксплуатацию в 2027 году.

      Подводный беспилотник способен двигаться на глубине более одного километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час, а мощность ядерного заряда может достигать двух мегатонн.


      Как может выглядеть атомная субмарина россиян

      Отметим, что Россия активно работает над разработкой мощного оружия, а также направляет множество образцов своей военной техники в оккупированный Крыму. На аннексированном полуострове российские оккупанты любят проводить масштабные военные учения.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
      23 апреля
      10403
      Теги: Владимир Путин Новости России Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 апреля , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 31
      Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      23 апреля , 22:11 Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      551
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 апреля , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 316
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      283
      Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      23 апреля , 21:40 Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      Світлана Попова 900
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук