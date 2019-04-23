В России спустили на воду секретную атомную субмарину: что известно

Россия спустила на воду атомную подводную лодку "Белгород". Эта субмарина может нести подводные беспилотные летательные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.

Спуск на воду состоялся в российском городе Северодвинск в Архангельской области России. За запуском субмарины лично следил российский президент Владимир Путин. Правда, журналистам запретили фотографировать или снимать судно. Об этом информирует ряд российских СМИ.

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Работа над разработкой субмарины до сих пор продолжается, а уже в следующем году начнутся испытания. Субмарину хотят ввести в эксплуатацию до конца 2020-го или же в начале 2021 года.

Известно, что подводная лодка "Белгород" в длину достигает 184 метра. Она сможет нести шесть дронов. Беспилотники, по данным американской разведки, могут быть введены в эксплуатацию в 2027 году.

Подводный беспилотник способен двигаться на глубине более одного километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час, а мощность ядерного заряда может достигать двух мегатонн.



Как может выглядеть атомная субмарина россиян

Отметим, что Россия активно работает над разработкой мощного оружия, а также направляет множество образцов своей военной техники в оккупированный Крыму. На аннексированном полуострове российские оккупанты любят проводить масштабные военные учения.