У Росії спустили на воду секретну атомну субмарину: що відомо

Росія спустила на воду атомний підводний човен "Бєлгород". Ця субмарина може нести підводні безпілотні літальні апарати, оснащені ядерними зарядами.

Спуск на воду відбувся у російському місті Сєвєродвінськ, що в Архангельській області Росії. За запуском субмарини особисто стежив російський президент Володимир Путін. Щоправда, журналістам заборонили фотографувати чи знімати судно. Про це інформує низка російських ЗМІ.

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Робота над розробкою субмарини досі триває, а вже наступного року розпочнуться випробування. Субмарину хочуть ввести в експлуатацію до кінця 2020-го або ж на початку 2021 року.

Відомо, що підводний човен "Бєлгород" у довжину сягає 184 метри. Він зможе нести шість дронів. Безпілотники, за даними американської розвідки, можуть бути введені в експлуатацію у 2027 році.

Підводний безпілотник здатний рухатися на глибині більше одного кілометра зі швидкістю до 70 вузлів, тобто близько 130 кілометрів на годину, а потужність ядерного заряду може досягати двох мегатонн.



Як може виглядати атомна субмарина росіян

Зазначимо, що Росія активно працює над розробкою потужної зброї, а також направляє безліч зразків своєї військової техніки до окупованого Криму. На анексованому півострові російські окупанти полюбляють проводити масштабні військові навчання.