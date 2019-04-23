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      У Росії спустили на воду секретну атомну субмарину: що відомо

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      У Росії спустили на воду секретний підводний човен
      У Росії спустили на воду секретний підводний човен / Ілюстративне фото

      Росія спустила на воду атомний підводний човен "Бєлгород". Ця субмарина може нести підводні безпілотні літальні апарати, оснащені ядерними зарядами.

      Спуск на воду відбувся у російському місті Сєвєродвінськ, що в Архангельській області Росії. За запуском субмарини особисто стежив російський президент Володимир Путін. Щоправда, журналістам заборонили фотографувати чи знімати судно. Про це інформує низка російських ЗМІ.

      Читайте також: Як російські військові готуються до збройного конфлікту: фото та відео

      Робота над розробкою субмарини досі триває, а вже наступного року розпочнуться випробування. Субмарину хочуть ввести в експлуатацію до кінця 2020-го або ж на початку 2021 року.

      Відомо, що підводний човен "Бєлгород" у довжину сягає 184 метри. Він зможе нести шість дронів. Безпілотники, за даними американської розвідки, можуть бути введені в експлуатацію у 2027 році.

      Підводний безпілотник здатний рухатися на глибині більше одного кілометра зі швидкістю до 70 вузлів, тобто близько 130 кілометрів на годину, а потужність ядерного заряду може досягати двох мегатонн.


      Як може виглядати атомна субмарина росіян

      Зазначимо, що Росія активно працює над розробкою потужної зброї, а також направляє безліч зразків своєї військової техніки до окупованого Криму. На анексованому півострові російські окупанти полюбляють проводити масштабні військові навчання.

      blog_ava
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      23 квітня
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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Водний транспорт
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