В России столкнулись автобус и поезд, есть погибшие
В Орловской области машинист грузового поезда сигналил водителю автобуса и применил экстренное торможение, но это не спасло от столкновения.
Об этом сообщает РИА "Новости".
В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли, еще 12 – госпитализированы.
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Как рассказал машинист, автобус стоял перед переездом перегона, а затем выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.
Водитель автобуса попал в больницу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: 24 Канал
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