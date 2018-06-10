В России столкнулись автобус и поезд, есть погибшие

В Орловской области машинист грузового поезда сигналил водителю автобуса и применил экстренное торможение, но это не спасло от столкновения.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли, еще 12 – госпитализированы.

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Как рассказал машинист, автобус стоял перед переездом перегона, а затем выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.

Водитель автобуса попал в больницу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.