У Росії зіткнулися автобус і поїзд, є загиблі

В Орловській області машиніст вантажного потяга сигналив водієві автобуса та застосував екстрене гальмування, але це не врятувало від зіткнення.

Про це повідомляє РІА "Новости".

В автобусі їхали артисти місцевого хору. Чотири людини загинули, ще 12 – госпіталізували.

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Як розповів машиніст, автобус стояв перед переїздом перегону, а потім виїхав на заборонений сигнал перед самим поїздом.

Водій автобуса потрапив у лікарню. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.