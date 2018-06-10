У Росії зіткнулися автобус і поїзд, є загиблі
В Орловській області машиніст вантажного потяга сигналив водієві автобуса та застосував екстрене гальмування, але це не врятувало від зіткнення.
Про це повідомляє РІА "Новости".
В автобусі їхали артисти місцевого хору. Чотири людини загинули, ще 12 – госпіталізували.
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Як розповів машиніст, автобус стояв перед переїздом перегону, а потім виїхав на заборонений сигнал перед самим поїздом.
Водій автобуса потрапив у лікарню. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Джерело: 24 Канал
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