18:13
1 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски
      Вєсті Кремля
      20:54, 28 февраля
      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.
      Вєсті.UA
      20:10, 28 февраля
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      В России украинского консула не допустили к пленнику Кремля Кольченко

      7 Читати новину українською
      В России украинского консула не допустили к пленнику Кремля Кольченко
      / facebook.com/anton.naumlyuk

      Украинского политзаключенного Александра Кольченко незаконно удерживают в колонии РФ. К нему снова не пустили украинского консула.

      Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сказала, что такое решение приняло руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области, пишет "Крым.Реалии".

      Читайте также: Какое состояние у Олега Сенцова: адвокат посетила украинского пленника в России

      Зеленко добавила, что консулу не позволили встретиться с Александром из-за того, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации.

      Накануне правозащитники сообщили, что Кольченко не получает в колонии книги, которые присылают друзья.

      Почему осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко?В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали активиста-анархиста Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек.

      В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

      blog_ava
      Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко
      сегодня
      1745
      Теги: Новости политики Новости Украины Заложники Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      сегодня , 18:04 Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 3619
      Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      сегодня , 17:30 Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      Тетяна Мартинюк 79
      Україна чи Росія: Михайло Жванецький зробив свій вибір
      сегодня , 17:00 Україна чи Росія: Михайло Жванецький зробив свій вибір
      Блог Соцмережі 4869
      Оправданные состояния: как Конституционный Суд разрешил богатеть и не отчитываться
      сегодня , 16:30 Оправданные состояния: как Конституционный Суд разрешил богатеть и не отчитываться
      Ірина Поліщук 178
      Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
      сегодня , 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
      Оксана Вербіцька 357
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук