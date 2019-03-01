В России украинского консула не допустили к пленнику Кремля Кольченко

Украинского политзаключенного Александра Кольченко незаконно удерживают в колонии РФ. К нему снова не пустили украинского консула.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сказала, что такое решение приняло руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области, пишет "Крым.Реалии".

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Зеленко добавила, что консулу не позволили встретиться с Александром из-за того, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации.

Накануне правозащитники сообщили, что Кольченко не получает в колонии книги, которые присылают друзья.

Почему осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко?В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали активиста-анархиста Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек.



В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.