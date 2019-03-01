У Росії українського консула не допустили до бранця Кремля Кольченка

Українського політв'язня Олександра Кольченка незаконно утримують у колонії РФ. До нього знову не пустили українського консула.

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко сказала, що таке рішення приняло керівництво виправної колонії № 6 по Челябінській області, пише "К​рим.Реалії".

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Зеленко додала, що консулу не дозволили зустрітися з Олександром через те, що Олександр нібито є громадянином Російської Федерації.

Напередодні правозахисники повідомили, що Кольченко не отримує в колонії книги, які надсилають друзі.

Чому засудили українського політв'язня Олександра Кольченка?У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста-анархіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб.



У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі. 28-річний Олександр Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.