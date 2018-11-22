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      В России умер глава ГРУ Коробов

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      Игорь Коробов
      Игорь Коробов / Минобороны РФ

      В России умер начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

      Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

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      В ведомстве отметили, что Коробов умер на шестьдесят третьей году жизни в результате "тяжелого и длительного" заболевания.

      Игорь Коробов работал в разведке с 1985 года и был назначен начальником главного управления Генштаба в январе 2016 года, после смерти предыдущего главы Игоря Сергуня.

      До того как стать начальником управления Коробов был куратором стратегической разведки в должности первого заместителя руководителя ГРУ.

      В 2016 году Коробова был внесен в список санкций США.

      Теги: Новости России
      Источник: 24 Канал
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