В России умер глава ГРУ Коробов

В России умер начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

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В ведомстве отметили, что Коробов умер на шестьдесят третьей году жизни в результате "тяжелого и длительного" заболевания.

Игорь Коробов работал в разведке с 1985 года и был назначен начальником главного управления Генштаба в январе 2016 года, после смерти предыдущего главы Игоря Сергуня.

До того как стать начальником управления Коробов был куратором стратегической разведки в должности первого заместителя руководителя ГРУ.

В 2016 году Коробова был внесен в список санкций США.