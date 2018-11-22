У Росії помер глава ГРУ Коробов

У Росії помер начальник головного управління Генштабу Збройних сил Росії Ігор Коробов.

Про це повідомили у Міноборони Російської Федерації.

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У відомстві зазначили, що Коробов помер на 63-у році життя внаслідок "важкого та тривалого" захворювання.

Ігор Коробов працював у розвідці з 1985 року і був призначений начальником головного управління Генштабу у січні 2016 року, після смерті попереднього голови Ігоря Сергуня.

До того як стати начальником управління Коробов був куратором стратегічної розвідки на посаді першого заступника керівника ГРУ.

У 2016 році Коробова було внесено до списку санкцій США.