В России умер в СИЗО заключенный

В Санкт-Петербурге (Россия) в СИЗО нашли мертвым одного из удерживаемых / Соцсети

В российском Санкт-Петербурге в Следственном изоляторе №5 по улице Арсенальной в одной из камер обнаружили мертвым удерживаемого.