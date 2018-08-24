В России умер в СИЗО заключенный
В российском Санкт-Петербурге в Следственном изоляторе №5 по улице Арсенальной в одной из камер обнаружили мертвым удерживаемого.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России.
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Отмечается, что сотрудники изолятора провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.
По данному факту продолжается служебная проверка.
Напомним, недавно в медицинской части Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО) погиб заключенный Александр Полтавец. Ранее его обнаружили с признаками черепно-мозговой травмы. По предварительным данным, мужчину убил другой заключенный.
Источник: 24 Канал
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