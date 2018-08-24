У Росії помер у СІЗО утримуваний
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У російському Санкт-Петербурзі у Слідчому ізоляторі №5, що на вулиці Арсенальній, у одній із камер виявили мертвим утримуваного.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу регіонального управління Федеральної служби виконання покарань Росії.
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Зазначається, що співробітники ізолятора провели реанімаційні заходи, але безуспішно.
За цим фактом тримає службова перевірка.
Нагадаємо, нещодавно у медичній частині Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) загинув ув’язнений Олександр Полтавець. Раніше його виявили з ознаками черепно-мозкової травми. За попередніми даними, чоловіка вбив інший ув’язнений.
Джерело: 24 Канал
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