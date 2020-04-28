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      В России устроили онлайн-митинг против изменений в Конституцию: видео

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      Онлайн-митинг против изменений в Конституцию в России: видео
      У РФ протестують проти правок до Конституції / Getty Images

      В России активисты и оппозиционеры устроили митинг в виртуальном формате. Россияне выражают свое возмущение из-за внесения поправок в Конституцию, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина.

      Захід "За життя" організували учасники громадської кампанії "НІ!". Мітинг можна дивитися в онлайн-трансляції на ютубі – посилання тут.

      До речі Путін через коронавірус переніс референдум щодо правок до конституції

      Акцію веде журналіст Ілля Азар. Наразі за трансляцією стежать близько 3 тисяч людей. В онлайні виступають різні спікери.

      Серед них:

      • депутати Москви;
      • актриса Юлія Ауг;
      • опозиціонер Андрій Пивоваров та інші політики-противники Путіна.

      Виступити також обіцяв реп-виконавець Noize MC.

      Організатори обіцяли, що учасники не лише критикуватимуть зміни головного закону країни, але і заявлять про вимогу до влади "рятувати людей і країну під час кризи".

      У Росії відбувається онлайн-мітинг проти поправок до Конституції: дивіться відео

      Що передбачають зміни до Конституції

      • попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;
      • президент зможе отримати довічний статус сенатора;
      • президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
      • президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.

      Лідер Росії зможе:

      • призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;
      • подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;
      • призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;
      • приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.

      Поправки дають Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

      Які терміни президентства у Росії зараз?Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Володимир Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв. Путін же в той час був прем'єр-міністром.

      Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Конституция Протесты Владимир Путин Новости России Новости политики
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