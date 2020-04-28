У Росії влаштували онлайн-мітинг проти змін до Конституції: відео

У Росії активісти та опозиціонери влаштували мітинг у віртуальному форматі. Росіяни висловлюють своє обурення через внесення поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна.

Захід "За життя" організували учасники громадської кампанії "НІ!". Мітинг можна дивитися в онлайн-трансляції на ютубі – посилання тут.

До речі Путін через коронавірус переніс референдум щодо правок до конституції

Акцію веде журналіст Ілля Азар. Наразі за трансляцією стежать близько 3 тисяч людей. В онлайні виступають різні спікери.

Серед них:

депутати Москви;

актриса Юлія Ауг;

опозиціонер Андрій Пивоваров та інші політики-противники Путіна.

Виступити також обіцяв реп-виконавець Noize MC.

Організатори обіцяли, що учасники не лише критикуватимуть зміни головного закону країни, але і заявлять про вимогу до влади "рятувати людей і країну під час кризи".

У Росії відбувається онлайн-мітинг проти поправок до Конституції: дивіться відео

Що передбачають зміни до Конституції

попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;

президент зможе отримати довічний статус сенатора;

президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;

президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.

Лідер Росії зможе:

призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;

подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;

призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;

приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.

Поправки дають Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

Які терміни президентства у Росії зараз?Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Володимир Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв. Путін же в той час був прем'єр-міністром.



Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.