У Росії влаштували онлайн-мітинг проти змін до Конституції: відео
У Росії активісти та опозиціонери влаштували мітинг у віртуальному форматі. Росіяни висловлюють своє обурення через внесення поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна.
Захід "За життя" організували учасники громадської кампанії "НІ!". Мітинг можна дивитися в онлайн-трансляції на ютубі – посилання тут.
До речі Путін через коронавірус переніс референдум щодо правок до конституції
Акцію веде журналіст Ілля Азар. Наразі за трансляцією стежать близько 3 тисяч людей. В онлайні виступають різні спікери.
Серед них:
- депутати Москви;
- актриса Юлія Ауг;
- опозиціонер Андрій Пивоваров та інші політики-противники Путіна.
Виступити також обіцяв реп-виконавець Noize MC.
Організатори обіцяли, що учасники не лише критикуватимуть зміни головного закону країни, але і заявлять про вимогу до влади "рятувати людей і країну під час кризи".
У Росії відбувається онлайн-мітинг проти поправок до Конституції: дивіться відео
Що передбачають зміни до Конституції
- попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;
- президент зможе отримати довічний статус сенатора;
- президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
- президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.
Лідер Росії зможе:
- призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;
- подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;
- призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;
- приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.
Поправки дають Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.
Які терміни президентства у Росії зараз?Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Володимир Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв. Путін же в той час був прем'єр-міністром.
Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.
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