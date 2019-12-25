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      В России вертолет совершил жесткую посадку: много пострадавших – фото

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      В России вертолет совершил жесткую посадку / РИА Новости

      В Красноярском крае России вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и 3 членами экипажа на борту перевернулся при посадке.

      Агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, сообщило, что в результате аварии пострадали 6 человек, в частности, пассажир и командир воздушного судна.

      К слову: чилийский самолет с 38 людьми на борту разбился возле Антарктиды: что известно

      Вертолет был вынужден совершить посадку из-за снежного вихря, но перевернулся на бок. Произошло это в 12: 45, по местному времени, в районе населенного пункта Байкит. У машины повреждены хвостовая балка и лопасти держательного винта.

      Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку инцидента.

      росія вертоліт
      Вертолет совершил жесткую посадку в России

      вертоліт росія
      Из-за аварии пострадали много людей

      вертоліт росія
      Вид судна изнутри

      вертліт аварія
      Авария произошла из-за снежного вихря

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России авиация
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