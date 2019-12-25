В России вертолет совершил жесткую посадку: много пострадавших – фото

В Красноярском крае России вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и 3 членами экипажа на борту перевернулся при посадке.

Агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, сообщило, что в результате аварии пострадали 6 человек, в частности, пассажир и командир воздушного судна.

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Вертолет был вынужден совершить посадку из-за снежного вихря, но перевернулся на бок. Произошло это в 12: 45, по местному времени, в районе населенного пункта Байкит. У машины повреждены хвостовая балка и лопасти держательного винта.

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку инцидента.



Вертолет совершил жесткую посадку в России



Из-за аварии пострадали много людей



Вид судна изнутри



Авария произошла из-за снежного вихря