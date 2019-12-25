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      У Росії вертоліт зробив жорстку посадку: багато постраждалих – фото

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      У Росії вертоліт зробив жорстку посадку / РИА Новости

      У Красноярському краї Росії вертоліт Мі-8, з 21 пасажиром і 3 членами екіпажу на борту, перекинувся піж час посадки.

      Агентство "Інтерфакс", посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомило, що в результаті аварії постраждали 6 осіб, зокрема, пасажир і командир повітряного судна.

      До слова: Чилійський літак з 38 людьми на борту розбився біля Антарктиди: що відомо

      Вертоліт був змушений здійснити посадку через сніговий вихор, але перекинувся на бік. Сталося це о 12:45, за місцевим часом, у районі населеного пункту Байкіт. У машини пошкоджені хвостова балка і лопаті тримального ґвинта. 

      Наразі транспортна прокуратура проводить перевірку інциденту. 

      росія вертоліт
      Вертоліт зробив жорстку посадку у Росії

      вертоліт росія
      Через аварію постраждали багато людей

      вертоліт росія
      Вигляд судна зсередини

      вертліт аварія
      Аварія сталась через сніговий вихор

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії авіація
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