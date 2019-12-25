У Росії вертоліт зробив жорстку посадку: багато постраждалих – фото

У Красноярському краї Росії вертоліт Мі-8, з 21 пасажиром і 3 членами екіпажу на борту, перекинувся піж час посадки.

Агентство "Інтерфакс", посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомило, що в результаті аварії постраждали 6 осіб, зокрема, пасажир і командир повітряного судна.

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Вертоліт був змушений здійснити посадку через сніговий вихор, але перекинувся на бік. Сталося це о 12:45, за місцевим часом, у районі населеного пункту Байкіт. У машини пошкоджені хвостова балка і лопаті тримального ґвинта.

Наразі транспортна прокуратура проводить перевірку інциденту.



Вертоліт зробив жорстку посадку у Росії



Через аварію постраждали багато людей



Вигляд судна зсередини



Аварія сталась через сніговий вихор