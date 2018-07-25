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В России возбудили уголовное дело против Гриценко: появилась реакция экс-министра

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Гриценко прокомментировал открытие уголовного дела в России на себя
Гриценко прокомментировал открытие уголовного дела в России на себя / Фото из открытых источников

Бывший министр обороны Украины, политик Анатолий Гриценко удивлен открытием в России уголовного дела в отношении него за якобы призывы к террористической деятельности на территории РФ.

Об этом лидер партии "Гражданская позиция" сказал в комментарии "Интерфаксу".

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"Следственный комитет России выдвинул мне обвинения и возбудил уголовное дело. Это первое уголовное дело за всю мою жизнь. И кто открыл, путинская власть? Обвиняя в призыве к терроризму?", – сказал Гриценко.

Кроме того, политик напомнил президенту России Владимиру Путину, что террористами в мире признают тех, кто убивает людей и проявляет агрессию.

Первое – именно так "наши деды воевали", отражая вероломное нападение фашистских оккупантов – правильно, гражданин Путине? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу врага также дела пооткрывают? И второе – во всем мире террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит потихоньку химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, разжигая войну в Чечне. О них, безбашенных и безжалостных, не забудьте !,
– отметил Гриценко.

Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Криминальные новости терроризм Анатолий Гриценко
Источник: 24 Канал
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