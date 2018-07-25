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У Росії відкрили кримінальну справу на Гриценка: з'явилась реакція екс-міністра

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Гриценко прокоментував відкриття кримінальної справи у Росії на себе
Гриценко прокоментував відкриття кримінальної справи у Росії на себе / Фото з відкритих джерел

Колишній міністр оборони України, політик Анатолій Гриценко здивований відкриттям у Росії кримінальної справи щодо нього за начебто заклики до терористичної діяльності на території РФ.

Про це лідер партії "Громадянська позиція" сказав в коментарі "Інтерфаксу".

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"Слідчий комітет Росії висунув мені обвинувачення і порушив кримінальну справу. Це перша кримінальна справа за все моє життя. І хто порушив, путінська влада? Звинувачуючи в заклику до тероризму?", – сказав Гриценко.

Окрім того, політик надав президенту Росії Володимиру Путіну, що терористами у світі визнають тих, хто вбиває людей і проявляє агресію.

Перше – саме так "наші діди воювали", відбиваючи віроломний напад фашистських окупантів - правильно, громадянине Путіне? Проти мільйонів фронтовиків і партизан у тилу ворога також справи повідкриваєте? І друге – у всьому світі терористами визнають тих, хто збиває цивільні авіалайнери, вбиваючи сотні безневинних людей. Хто труїть нишком хімічною зброєю. Хто підриває житлові будинки, розпалюючи війну в Чечні. Про них, безшабашних і безжальних, не забудьте!,
– наголосив Гриценко.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка за фактом публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Кримінальні новини Новини Росії Анатолій Гриценко Тероризм
Джерело: 24 Канал
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