Закликав підірвати потяги: у Росії знайшли ще одного "терориста" серед українських політиків

Слідчий комітет Росії проти колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка (2005 – 2007 роки) відкрив кримінальну справу за фактом публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

Про це відомство повідомило на своєму Youtube-каналі.

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"За результатами слідчих дій, портретних і лінгвістичних експертиз встановлено причетність Гриценко до скоєння злочину 16 липня 2014 року. За даними слідства, в зазначений день під час прямої трансляції онлайн-конференції телерадіокомпанії "Студія 1+1" Гриценко виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів", – зазначають у СК РФ.

Також російські слідчі нагадали, що це вже не перша справа проти Гриценка, яку вони відкривають. Так, у грудні 2017 року Гриценка звинувачували за аналогічною статтею – 2 липня 2017 року політик у телевізійному ефірі каналу "112 Україна" нібито закликав до здійснення терористичної діяльності на території Москви та Таганрога.

"Наразі кримінальні справи про вчинення Анатолієм Гриценком двох злочинів з'єднано в одне провадження, йому заочно пред'явлено обвинувачення. Відповідно до Кримінального кодексу Росії іноземні громадяни, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин за її межами, спрямований проти інтересів Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством", – додають у Слідчому комітеті Росії.

СК РФ про відкриття справи проти Гриценка: відео

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії уже не вперше відкриває справи проти українців і у чомусь незаконному підозрює громадян сусідньої держави. До прикладу, у 2014 році відомство порушило справу проти тодішнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. А у середині січня 2018 року стало відомо, що з 2014-го року російські слідчі порушили загалом 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні, а саме з війною на Донбасі.



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