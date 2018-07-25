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Закликав підірвати потяги: у Росії знайшли ще одного "терориста" серед українських політиків

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Проти Анатолія Гриценка у Росії порушили кримінальну справу
Проти Анатолія Гриценка у Росії порушили кримінальну справу / 24 канал

Слідчий комітет Росії проти колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка (2005 – 2007 роки) відкрив кримінальну справу за фактом публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

Про це відомство повідомило на своєму Youtube-каналі.

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"За результатами слідчих дій, портретних і лінгвістичних експертиз встановлено причетність Гриценко до скоєння злочину 16 липня 2014 року. За даними слідства, в зазначений день під час прямої трансляції онлайн-конференції телерадіокомпанії "Студія 1+1" Гриценко виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів", – зазначають у СК РФ.

Також російські слідчі нагадали, що це вже не перша справа проти Гриценка, яку вони відкривають. Так, у грудні 2017 року Гриценка звинувачували за аналогічною статтею – 2 липня 2017 року політик у телевізійному ефірі каналу "112 Україна" нібито закликав до здійснення терористичної діяльності на території Москви та Таганрога.

"Наразі кримінальні справи про вчинення Анатолієм Гриценком двох злочинів з'єднано в одне провадження, йому заочно пред'явлено обвинувачення. Відповідно до Кримінального кодексу Росії іноземні громадяни, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин за її межами, спрямований проти інтересів Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством", – додають у Слідчому комітеті Росії.

СК РФ про відкриття справи проти Гриценка: відео 

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії уже не вперше відкриває справи проти українців і у чомусь незаконному підозрює громадян сусідньої держави. До прикладу, у 2014 році відомство порушило справу проти тодішнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. А у середині січня 2018 року стало відомо, що з 2014-го року російські слідчі порушили загалом 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні, а саме з війною на Донбасі. 

Проте найвідомішою залишається історія з Арсенієм Яценюком. Колишнього українського прем’єра, зокрема, підозрюють в участі на боці бойовиків у військових конфліктах у Чечні та Придністров’ї.

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Україна – Росія Новини Росії Анатолій Гриценко Тероризм
Джерело: 24 канал
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