15:52
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Призывал взрывать поезда: в России нашли еще одного "террориста" среди украинских политиков

421 Читати новину українською
Против Анатолия Гриценко в России возбудили уголовное дело
Против Анатолия Гриценко в России возбудили уголовное дело / 24 канал

Следственный комитет России против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005 – 2007 годы) открыл уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Об этом ведомство сообщило на своем Youtube-канале.

Читайте также: Против Авакова возбудили дело в России: детали

"По результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению преступления 16 июля 2014 года. По данным следствия, в указанный день во время прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", – отмечают в СК РФ.

Также российские следователи напомнили, что это уже не первое дело против Гриценко, которое они открывают. Так, в декабре 2017 года Гриценко обвинялся по аналогичной статье – 2 июля 2017 года политик в телевизионном эфире канала "112 Украина" якобы призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

"Сейчас уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение. Согласно Уголовному кодексу России иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству". – добавляют в Следственном комитете России.

СК РФ об открытии дела против Гриценко: видео

Напомним, Следственный комитет России уже не впервые открывает дела против украинцев и в чем-то незаконном подозревает граждан соседнего государства. К примеру, в 2014 году ведомство возбудило дело против тогдашнего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. А в середине января 2018 года стало известно, что с 2014-го года российские следователи возбудили в целом 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине, а именно с войной на Донбассе.

Однако самой известной остается история с Арсением Яценюком. Бывшего украинского премьера, в частности, подозревают в участии на стороне боевиков в военных конфликтах в Чечне и Приднестровье.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Криминальные новости терроризм Анатолий Гриценко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
сегодня, 15:02 Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
Блог Медіа 836
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 515
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 120
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1361
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
582
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина справилась с очередной газовой блокадой Кремля, – Юрий Витренко
 2 марта , 21:12
Милиция требует у львовской "Батьківщини" предоставить анкетные данные ее членов
 15 июня 2011 , 14:46 5
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук