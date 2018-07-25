Призывал взрывать поезда: в России нашли еще одного "террориста" среди украинских политиков

Следственный комитет России против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005 – 2007 годы) открыл уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Об этом ведомство сообщило на своем Youtube-канале.

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"По результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению преступления 16 июля 2014 года. По данным следствия, в указанный день во время прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", – отмечают в СК РФ.

Также российские следователи напомнили, что это уже не первое дело против Гриценко, которое они открывают. Так, в декабре 2017 года Гриценко обвинялся по аналогичной статье – 2 июля 2017 года политик в телевизионном эфире канала "112 Украина" якобы призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

"Сейчас уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение. Согласно Уголовному кодексу России иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству". – добавляют в Следственном комитете России.

СК РФ об открытии дела против Гриценко: видео

Напомним, Следственный комитет России уже не впервые открывает дела против украинцев и в чем-то незаконном подозревает граждан соседнего государства. К примеру, в 2014 году ведомство возбудило дело против тогдашнего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. А в середине января 2018 года стало известно, что с 2014-го года российские следователи возбудили в целом 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине, а именно с войной на Донбассе.

Однако самой известной остается история с Арсением Яценюком. Бывшего украинского премьера, в частности, подозревают в участии на стороне боевиков в военных конфликтах в Чечне и Приднестровье.