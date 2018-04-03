Против Авакова возбудили дело в России: детали

Главный Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского министра внутренних дел Арсена Авакова. Украинского чиновника обвиняют в том, что он "препятствовал свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

Соответствующая информация появилась на сайте СК РФ.

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По данным следствия, Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, которые находились на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и других лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации,

– отмечается в сообщении.

В итоге против Авакова было возбуждено уголовное дело по факту препятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России. Кроме того, российское следствие принимает меры для установления всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к его совершению.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта в годовщину "официального" вхождения Крыма в состав Федерации. Принимать участие в них на территории Украины МВД позволяло лишь дипломатам, а на других российских избирателей распространялся запрет. Кроме того, глава ведомства Арсен Аваков предупреждал, что в день голосования граждан РФ не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах. Такие шаги были связаны с тем, что РФ, несмотря на многочисленные предупреждения, все же решила проводить выборы на территории незаконно оккупированного ею Крыма.