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Проти Авакова порушили справу у Росії: деталі

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / Фото з відкритих джерел

Головний Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Українського посадовця звинувачують у тому, що він "перешкоджав вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах президента Росії".

Відповідна інформація з’явилася на сайті СК РФ.

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За даними слідства, Аваков, діючи групою осіб за попередньою змовою, давав вказівки підлеглим по службі співробітникам МВС України, що забезпечували охорону та безпеку російських дипломатичних установ у Києві, Львові, Одесі та Харкові, не пропускати на виборчі дільниці громадян РФ, які перебували на території України 18 березня 2018 року для участі у виборах Президента. В результаті злочинних дій Авакова та інших осіб були грубо порушено законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації,
– зазначається у дописі.

У підсумку проти Авакова було відкрито кримінальну справу за фактом перешкоджання вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах Президента Росії. Крім того, російське слідство вживають заходи на встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбулися 18 березня у річницю "офіційного" входження Криму до складу Федерації. Брати участь у них на території України МВС дозволяло лише дипломатам, а на інших російських виборців поширювалася заборона. Крім того, очільник відомства Арсен Аваков попереджав, що в день голосування громадян РФ не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. Такі кроки були пов’язаними з тим, що РФ, попри численні попередження, все ж вирішила проводити вибори на території незаконно окупованого нею Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Арсен Аваков Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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