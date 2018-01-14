Слідчий комітет Росії відкрив 209 справ проти українців через війну на Донбасі

З 2014 року по теперішній час слідчі Слідчого комітету Російської Федерації порушили 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні.

У цих справах фігурують 128 осіб. Таку заяву в інтерв’ю "Російській газеті" зробив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

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Окрім того, за його словами, по 146 кримінальних справах проходять 72 посадові особи Збройних Сил України, в тому числі 20 осіб з числа вищого військового керівництва.

Бастрикін пояснив, що це кримінальні справи про злочини різних категорій, але, перш за все це, звичайно ж, особливо тяжкі злочини проти миру і безпеки людства.

Про те, чому Слідчий комітет Рсійської Федерації розслідує справи, які відбулися на території незалежної України, відтак не підзвітні російським слідчим, і чому застосовується саме кримінальний кодекс РФ, у інтерв’ю не зазначається.

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Паралельно, за словами Бастрикіна, Слідчим комітетом РФ триває розслідування обставин нападів на російські закордонні установи, розташовані на території України, які користуються міжнародним захистом.

"Нами проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, що дозволили встановити конкретних осіб, які вчинили ці злочини. Відносно восьми громадян України винесено постанови про притягнення як обвинувачених, і вони оголошені в міжнародний розшук", – заявив Бастрикін.