16:37
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Росії затримано двох бойовиків із Донбасу: терористів депортують в Україну

13:29, сьогодні 5803 Читать новость на русском
У Росії затримали бойовиків із Донбасу
У Росії затримали бойовиків із Донбасу / Фото з вільних мереж

У російському Адлері поліцейські затримали та доставили до суду двох бойовиків "ЛДНР". Тепер для терористів готують депортацію на територію України.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Так, за даними ЗМІ, затриманими бойовиками виявилися 42-річний Віталій Мотков, який раніше проживав у Краматорську на Донеччині, а також 27-річний Максим Малий.

Читайте також: Російський офіцер застрелив бойовика на Донбасі

"Суть у тому, що суддя Адлерського районного Печонкін І.Ю., особливо не розбираючись і в швидкому порядку, незважаючи на те, що терміни перебування на території РФ не були порушені (у одного термін до 22.02, у другого 28.03), ухвалив депортувати вищевказаних осіб в Україну, за місцем їх прописки, що є передачею "ополченців" у лапи київського режиму", – мовиться у повідомленні сепаратистського видання.

Бойовик із Донбасу
Один із затриманих у Росії донбаських бойовиків

Також повідомляється про нібито неправомірному поведінку російських правоохоронців щодо затриманих бойовиків.

"Щойно отримали інформацію, що до Моткова підійшли правоохоронці і закували в наручники, з формулюванням: "Ти не сподобався нашому капітану". Крім того, їх так і не ознайомили з постановами судді, ну і відповідно не видали копії на руки, що також є порушенням процесуального порядку", – зазначає видання.

Також наголошується, що Мотков написав заяву на отримання політичного притулку в Росії.

Заява на отримання політичного притулку
Заява бойовика на отримання політичного притулку у Росії

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
сьогодні, 16:01 Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
Ольга Бродська 523
Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
сьогодні, 12:01 Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
Книги для гурманів 939
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": лето 2014-го стало экзаменом на выживание для многих
Ольга Черненко 973
Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
13 січня, 22:01 Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
Наталя Ромашова 2636
У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
13 січня, 20:26 У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
2751
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Порошенко неочікуваним чином привітав Ломаченка: красномовне відео
10 грудня 2017 , 10:28
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
У Житомирській області випав аномально великий град: з'явились фото, відео
 22 вересня 2017 , 11:42
Я не пишаюсь якістю форми українського військового, – радник президента Юрій Бірюков
 10 серпня 2017 , 20:13
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук