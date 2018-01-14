У Росії затримано двох бойовиків із Донбасу: терористів депортують в Україну

У російському Адлері поліцейські затримали та доставили до суду двох бойовиків "ЛДНР". Тепер для терористів готують депортацію на територію України.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Так, за даними ЗМІ, затриманими бойовиками виявилися 42-річний Віталій Мотков, який раніше проживав у Краматорську на Донеччині, а також 27-річний Максим Малий.

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"Суть у тому, що суддя Адлерського районного Печонкін І.Ю., особливо не розбираючись і в швидкому порядку, незважаючи на те, що терміни перебування на території РФ не були порушені (у одного термін до 22.02, у другого 28.03), ухвалив депортувати вищевказаних осіб в Україну, за місцем їх прописки, що є передачею "ополченців" у лапи київського режиму", – мовиться у повідомленні сепаратистського видання.



Один із затриманих у Росії донбаських бойовиків

Також повідомляється про нібито неправомірному поведінку російських правоохоронців щодо затриманих бойовиків.

"Щойно отримали інформацію, що до Моткова підійшли правоохоронці і закували в наручники, з формулюванням: "Ти не сподобався нашому капітану". Крім того, їх так і не ознайомили з постановами судді, ну і відповідно не видали копії на руки, що також є порушенням процесуального порядку", – зазначає видання.

Також наголошується, що Мотков написав заяву на отримання політичного притулку в Росії.



Заява бойовика на отримання політичного притулку у Росії