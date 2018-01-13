Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ

Утримувати і забезпечувати території у XXI стало куди дорожче й важче, аніж у ХІХ столітті. І тільки "застаріла радянська ментальність" намагається приєднувати нові землі, а не займатися тими, які уже є.

На думку російського політолога Дмитра Орешкіна, території сприймалися як цінність чи надбання у ХІХ столітті, а вже у XX всі зрозуміли, що території потребують інвестицій, це більше тягар, аніж предмет для гордощів.

Саме тому, наприклад, США не хочуть приєднувати до свого складу Пуерто-Рико, хоча ті активно просяться.

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А у президента РФ банально не вистачає ресурсів для утримання нових територій, їх не вистачає навіть, щоб забезпечити громадян своєї країни.

Тож Донбас ніколи не увійде до складу Росії, навпаки, Путін всіляко намагатиметься "запхати цю гарячу картоплину за комір" Порошенкові.

Путін намагається запхати цю гарячу картоплю у вигляді Донбасу за комір Порошенкові, а Порошенко заявляє, що ніколи не поступиться цими землями і нікому їх не віддасть, але при цьому він зовсім не поспішає купувати виборців кількістю у 3-4 мільйони, які завжди будуть голосувати проти нього. Бо водночас вони потребуватимуть мільярдів доларів, щоб ці території привести в більш-менш пристойний вигляд. На словах Володимир Володимирович до серця притискає "ЛНР" і "ДНР", а не справі у нього не вистачає грошей для того, щоб прогодувати свій власний народ,

– розповів він.