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Тимчук викрив хитрість Путіна у пропозиції про повернення Україні зброї з Криму

20:07, 13 січня 4407 Читать новость на русском
Дмитро Тимчук
Дмитро Тимчук / Фото з вільних мереж

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна повернути Україні техніку та озброєння ЗСУ, захоплені у Криму, не поширюється на боєприпаси. Усе тому, що Москва їх використовувала у війні на Донбасі та Сирії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп України Дмитро Тимчук.

Нагадаємо 11 січня Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

"Путін обмовився, що пропозиція не поширюється на боєприпаси ЗСУ, що залишилися в Криму ("цей арсенал не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці"). Здається, пропозиція не стосується і піхотних озброєнь. І це легко пояснити", – мовиться у повідомленні Тимчука.

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Він нагадав, що у 2014 році волонтери зафіксували на Донбасі появу у проросійських бойовиків окремих одиниць бронетехніки, раніше захоплених росіянами у Криму.

Сюди ж ішли потоком і боєприпаси, і стрілецька зброя з Криму. Тоді росіяни ще "соромилися" на повну котушку забезпечувати терористів "ЛДНР" зброєю зі складів ЗС РФ, а захоплені в Криму арсенали – саме воно, адже за номерами ці зброю і боєприпаси пробивалися, як такі, що перебували у складі ЗСУ (все під тезу роспропаганди "про ополченці захопили в української армії"),
– пояснив Тимчук.

Він також додав, що у травні 2014 року у Бердянському районі Запорізької області СБУ затримала вантаж стрілецької зброї та вибухівки, які призначалися для терористів "ДНР".

"У скрінах – фото перехопленого СБУ цього вантажу зброї. Десятки ящиків з автоматами, кулеметами, гранатометами, гранатами, патронами доставили морським шляхом з окупованого Севастополя", – зазначив український нардеп.

СБУ тоді встановила, що цю зброю, яка раніше належала ЗСУ, бойовики мали намір застосувати під час планованих терористичних акцій, в тому числі, захоплення морського порту і адміністративних будівель у Бердянську і Миколаєві,
– написав Тимчук.

Він також наголосив, що організаторами поставок цієї зброї були працівники ФСБ Росії та колишній глава СБУ Олександр Якименко.

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Тимчук додав, що українську зброю і боєприпаси з анексованого Криму Путін відправив також "друзям з ІДІЛ".

"Здається, Україні необхідно ініціювати міжнародне розслідування за фактами постачання захопленої росіянами у Криму зброї як терористам у самій Україні, так і далеко за її межами", – додав нардеп.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Зброя Новини Росії Війна на Донбасі Збройні Сили України Володимир Путін Україна – Росія СБУ
Джерело: 24 Канал
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