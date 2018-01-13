Наміри Путіна повернути Україні зброю з Криму – пастка, – політолог

За намірами Путіна передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму може бути прихована хитрість і підлість. Це не жест доброї волі, а тактичні ігри, спрямовані на виборчу кампанію Путіна і Захід.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як розповідає фахівець, техніка, що залишилася в анексованому Криму, здебільшого морально застаріла і не представляє жодного інтересу для Росії. Хоча, за словами Фесенка, ця техніка не зовсім, так би мовити, "беушна", але передати нам її можуть у такому стані, що навряд чи її можна буде розглядати як боєздатну. Повернуть металом. Тому ця заява ніяк не свідчить про прагнення Росії до змін у відносинах з Україною.

По-перше, це деталь, яка працює на імідж Путіна як "миротворця", з яким він виступає на нинішніх виборах президента в Росії. Тому відбувся обмін полоненими в грудні. А тепер Путін заявляє про повернення військової техніки з Криму. По-друге, це сигнал Заходу з метою показати, що Путін не агресивний і готовий шукати компроміси, мирні сценарії,

– зазначає Володимир Фесенко.

При цьому експерт наголошує: з принципових питань, які стосуються Криму і реалізації мінських угод, змін не відбувається і не передбачається. Путін, як і раніше, пропонує особливий статус ОРДЛО, реалізацію мінських угод Україною в повному обсязі. Тобто пріоритет Путіна – виконання Україною політичної частини "Мінська-2" за російським сценарієм. І це, вважає Фесенко, не виводить ситуацію з мінськими домовленостями з глухого кута.

При цьому експерт застерігає: за намірами Путіна повернути Україні зброю, може бути пастка. Це може бути обставлено певними умовами, про які публічно не повідомлятиметься.

В документах про передачу техніки з Криму може бути закладена хитрість і підлість. Там можуть бути пункти, які фактично означатимуть визнання Криму російським. І потім у міжнародних судах РФ це може використовувати як аргумент,

– наголосив Володимир Фесенко.

З іншого боку, на думку політолога, навряд чи на Заході такі заяви Путіна можуть викликати розкол. Суперечності, за його словами, могли б виникнути, якби президент РФ запропонував щось нове. Адже, нагадує Фесенко, ініціатива Росії щодо миротворців спочатку виглядала дуже конструктивною. Це було схоже на сигнал до пошуку компромісу, тим більше, що раніше Кремль категорично від неї відмовлявся. Але в підсумку нічого не сталося.

Нагадаємо, Путін заявив, що готовий передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму, яка перебуває у жалюгідному стані. При цьому склад боєприпасів, який зберігається у Криму, Росія не готова передати українській армії.