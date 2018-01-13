Експерт пояснив, як Україна може використати повернення військової техніки з Криму проти Росії

Попри те, що в Україні доволі різко заявили, що військову техніку з Криму повернуть разом з анексованим півостровом, економічний експерт Фонду "Майдан закордонних справ" Юрій Смєлянський вбачає у такій заяві президента Росії можливість Україні завдати ще одного удару по РФ.

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму. Українські політики називають таку ініціативу Росії "принизливою подачкою" і заявили, що "Крим за кораблі не продаємо". Дмитро Ярош заявив, що українці самі заберуть свою техніку, коли повернуть Донбас і Крим. Експерти підозрюють, що таким жестом Путін хоче домогтися послаблення санкцій. У свою чергу, чинний командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що питання про повернення техніки з окупованого Криму буде вирішувати керівництво України. Згодом у Путіна прояснили ситуацію із поверненням військової техніки з Криму.

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Попри категоричність таких заяв, Юрій Смєлянський зазначає, що слід керуватися не стільки емоціями, скільки державним підходом.

"Вважаю допустимим розглядати зроблену заяву про можливості повернення понівеченої української військової техніки як дуже тонку «нитку павутини», за допомогою якої, якщо правильно і акуратно за неї тягнути, можна, як мінімум, змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо питання Криму", – відзначив Смєлянський у коментарі "Укрнформу".

При цьому експерт ділить реакцію на заяву Путіна на дві категорії – емоційну та державницьку. У першій переважають патріотичні мотиви, коли будь-яка пропозиція від країни-агресора є неприйнятною. Проте, вважає Смєлянський, саме державний, розважливий і логічний підхід повинен змусити нас замислитися: чому через чотири роки війни окупант заявляє про готовність повернення доведеної до стану металобрухту української військової техніки?

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На його думку, що б не заявляла сьогодні Росія щодо "раз і назавжди вирішеного кримського питання", насправді окупація Криму і частини Донецької та Луганської областей ослабили країну-агресора та поставили її в дуже складну ситуацію.

"Негативний вплив економічної кризи, яка розпочалася в Росії ще у 2012-2013 роках, посилився введеними проти неї санкціями і обсягом витрат, які вона вимушена нині витрачати на Крим, веденням військових дій на сході України і в Сирії", – вважає Смєлянський.

Що стосується української військової техніки, доведеної окупантами до стану металобрухту, то її, пояснив експерт, варто повернути, пред'явивши Росії різницю у вартості металобрухту і аналогічної нової техніки.

Україна не повинна відмовлятися від неї. Проте відновлення понівеченої окупантами військової техніки обійдеться дорожче, ніж придбання нової. Було б логічно прийняти металобрухт, оцінити його вартість, розрахувати різницю між вартістю металобрухту і вартістю аналогічної нової військової техніки та пред'явити цю різницю росіянам на відшкодування. Далі звернутися з позовом до міжнародного суду і використати ситуацію, що склалася, як один з інструментів примушення Росії до початку переговорів щодо Криму, – резюмував експерт.

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