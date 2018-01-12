Путін запропонував повернути Україні кораблі з Криму: віце-адмірал пояснив підступ

Екс-командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук пояснив, який підступ криється у пропозиції президента Росії Володимира Путіна повернути Україні кораблі та авіацію з окупованого Криму.

У четвер під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

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На переконання Сергія Гайдука, така пропозиція може становити нові виклики для України.

Я не думаю, що цей жест додасть йому (Путіну, – ред.) голосів у виборчих перегонах. У нього їх досить. А ось те, що в України з'явиться головний біль, то це на 100% точно. Тобто, яка йде політична преамбула цього процесу? Путін, якщо говорити по-футбольному, кинув м'яч на нашу половину і тепер ми повинні цим м'ячем правильно розпорядитися,

– сказав Гайдук у коментарі "112 Україна".

За його словами, є два варіанти розвитку подій, якими можу скористатись Україна у цій ситуації.

"Перший варіант – можна забрати це озброєння. Але постає інше питання – хтось сподівається на диво, що росіяни будуть віддавати технічно справну техніку? Ми ж розуміємо, що вони грають без правил ... Там 70-80% техніки російського виробництва. Тоді виникає питання, а чи зможе Україна, яка не вирішила питання імпортозаміщення, відновити технічну можливість цих кораблів. Також потрібна дуже хороша політична оцінка, міжнародно-правова оцінка і особливо фінансова складова цього питання", – наголосив колишній командувач ВМС України.

Раніше чинний командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що питання про повернення техніки з окупованого Криму буде вирішувати керівництво України.