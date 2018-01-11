В Україні відповіли на пропозицію Путіна повернути кораблі з Криму

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко вважає, що рішення про повернення української військової техніки з окупованого Криму має приймати керівництво України.

У четвер під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

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Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко зазначає, що українська військова техніка, яка залишилася в Криму після анексії півострова Росією, є справною, а рішення про її повернення буде приймати керівництво України.

Рішення буде прийматися на рівні вищого військово-політичного керівництва держави. Але це питання необхідно ретельно вивчити, щоб ми не стали розмінною картою в брудній кремлівської грі,

– сказав Воронченко в коментарі "112 Україна".

За даними командувача ВМС України, на момент анексії Росією Криму на території півострова залишалось 8 бойових кораблів, з них не на ходу був лише один – ВДК "Ольшанський", а корвет "Луцьк" був на ремонті.

"Заяви, що весь наш флот був непотріб, не відповідають дійсності", – наголосив Ігор Воронченко.