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Кремль шантажує керівництво ЄС розміщенням у Криму комплексів С-400, – експерт

09:14, сьогодні 713 Читать новость на русском
Російські зенітно-ракетні комплекси С-400
Російські зенітно-ракетні комплекси С-400 / Фото з вільних мереж

Росія розмістила в окупованому Криму свої зенітно-ракетні комплекси С-400 або С-300 задля шантажу Європи, а також, щоб виставити офіційний Київ агресором.

Про це у своїй колонці на "Крим.Реалії" пише оглядач Сергій Стельмах.

Так, у контексті заяв про розміщення згаданих комплексів у Криму Стельмах нагадав про те, що росіяни не збили американські "Томогавки", якими США вдарили по базі "Шайрат" у сирійській провінції Хомс.

Земля на Чонгарі така ж "крива", як і в Сирії. Але це не заважає російським політикам повідомляти про готовність відбити гіпотетичний ракетний удар зі сторони ЗСУ. Цікавий нюанс у тому, що росіянам було недостатньо двох зенітних дивізіонів для прикриття бази "Шайрат", а для "захисту" цілого Криму цього озброєння цілком вистачить,
– звернув увагу Стельмах.

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Він також навів цитату кримського "віце-прем'єра" Георгія Мурадова про те, що нібито деякі політичні кола на Заході розглядають варіант легалізації російської присутності в Криму.

"Більш помірковані кола вже обговорюють сценарій про зняття кримської теми з політичного порядку і визнання Криму російським, якщо на це піде в якийсь момент Київ. Думаю, що над цим варіантом і нам варто попрацювати", – розповів Мурадов.

"Про які саме кола мовилося, не уточнюється. Ключовий момент у його заяві – незгода Києва з анексією Криму", – зазначив оглядач.

Стельмах висловив переконання, що такі висловлювання Мурадова свідчать про те, що Москва зацікавлена у міжнародному визнанні для Криму.

Мовиться про чергову піар-кампанію по дискредитації України і спробу виставити Київ і його зарубіжних партнерів потенційними агресорами,
– зазначив оглядач.

Він також наголосив, що Кремль в черговий раз шантажує країни Заходу. Перш за все, керівництво ЄС. За словами Стельмаха, якщо в 2014 році росіяни відкрито погрожували "розбомбити" країни Прибалтики, якщо ті ризикнуть допомагати Україні, то тепер вони діють набагато обачніше.

"Москва, розмістивши в Криму системи С-400, подає Брюсселю сигнал: змусьте Київ відмовитися від Криму, інакше Україна "нападає" на півострів, і тоді Росії знову доведеться "захищатися", заливши половину континенту кров'ю", – резюмував автор матеріалу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в окупованому Криму ЗС РФ розгорнули другий дивізіон зенітного ракетного комплексу нового покоління С-400 "Тріумф" для "захисту від повітряних загроз з боку України". У Держдумі заявили, що розміщення в Криму зенітно-ракетного комплексу С-400 є попереджувальним сигналом розробникам ракетної зброї в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Зброя Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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