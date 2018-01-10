Росія розгорнула у Криму ракетні системи нового покоління для "захисту від України"
В окупованому Севастополі ЗС РФ розгорнули другий дивізіон зенітного ракетного комплексу нового покоління С-400 "Тріумф" для "захисту від повітряних загроз з боку України".
Про це передають "РИА Новости" з посиланням на власні джерела.
Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.
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"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 – вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму", – йдеться у повідомленні.
Окупанти вдались до формування ешелонованої системи протиповітряної оборони у Криму через військові навчання ЗС України, зокрема, через випробування крилатих ракет.
Комплекс С-400 "Тріумф" призначений для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу на відстані до 400 кілометрів.
Нагадаємо, перший дивізіон С-400 було розгорнуто в районі Феодосії навесні 2017 року.