Росія розгорнула у Криму ракетні системи нового покоління для "захисту від України"

В окупованому Севастополі ЗС РФ розгорнули другий дивізіон зенітного ракетного комплексу нового покоління С-400 "Тріумф" для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Про це передають "РИА Новости" з посиланням на власні джерела.

Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

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"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 – вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдались до формування ешелонованої системи протиповітряної оборони у Криму через військові навчання ЗС України, зокрема, через випробування крилатих ракет.

Комплекс С-400 "Тріумф" призначений для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу на відстані до 400 кілометрів.

Нагадаємо, перший дивізіон С-400 було розгорнуто в районі Феодосії навесні 2017 року.