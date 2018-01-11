Крим за кораблі не продаємо, – Геращенко різко прокоментувала заяву Путіна

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Крим за кораблі не продаємо, не здаємо й не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним. Доведені до жахливого стану, як і сам Крим, окупантами. Все, до чого доторкається "русский мир", приходить у непридатність,

– заявила Геращенко.

Політик також наголосила, що Україна поверне Крим і всю українську власність там, у тому числі й військові кораблі.

Нагадаємо, 11 січня під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.



У свою чергу, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко зазначив, що українська військова техніка, яка залишилася в Криму після анексії півострова Росією, є справною, а рішення про її повернення буде приймати керівництво України.