Принизлива подачка, – Чубаров про заяву Путіна щодо передачі кораблів із Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про повернення українських військових кораблів і літаків з окупованого Криму "принизливою подачкою" і закликає на неї не реагувати.

Про це лідер кримських татар написав на своїй сторінці у Facebook.

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Тим, хто вже клюнув на принизливу подачку Путіна: якщо у вас немає честі і національної гордості, то хоча б не виносьте їх на вселенську ганьбу. Не треба тішити ворога і розчаровувати друзів. Та просто не ганьбіть Україну!

– написав Чубаров.

Глава Меджлісу зазначив, що Росія разом із поверненням Криму виплатить Україні компенсацію за наслідки окупації.

"Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну. А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації півострова і розв'язаної на сході України війни", – вважає він.

Чубаров також запевнив, що "вистоїмо і повернемо все – Крим, Донбас, звільнимо співгромадян!".

Нагадаємо, 11 січня під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.