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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Путіна прояснили ситуацію із поверненням військової техніки з Криму

12:53, сьогодні 5090 Читать новость на русском
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Володимир Путін і Дмитро Пєсков / Getty Images

У Росії хочуть покращити взаємини з офіційним Києвом, які погіршилися після початку війни на Донбасі. Також Кремль є зацікавленим у реалізації мінських угод. Саме із цієї причини російський президента Володимир Путін вирішив повернути Україні військову техніку з Криму.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Зокрема, "голос Путіна" нагадав, що ще до початку активних бойових дій на Донбасі частину техніки було повернуто в Україну, однак потім цей процес було дійсно припинено у звязку "із початком кровопролиття в Україні".

"Ви знаєте, що Путін неодноразово підкреслював і демонстрував зацікавленість Росії у виведенні наших взаємин із того піке, в яке вони ввійшли, з того ворожого й плачевного стану, в якому перебувають", – підкреслив Пєсков.

За його словами, Росія більше за інші країни є зацікавленою в реалізації мінських домовленостей, а також є прихильником завершення процесу обміну полоненими.

"Це ще один жест доброї волі, прояв політичної налаштованості на те, щоб все-таки зрушити процес українського врегулювання з мертвої точки", – додав він.

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Крім того прес-секретар Путіна зауважив, що для визначення всіх параметрів, як це буде здійснюватися, потрібно провести контакти між військовими і дипломатами.

"Давайте дочекаємося цих контактів, дочекаємося, наскільки українська сторона є готовою скористатися цією ініціативою й забрати ось це військове майно", – резюмував Пєсков.

Нагадаємо, 11 січня під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Володимир Путін Анексія Криму Зброя Україна – Росія Мінські домовленості Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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