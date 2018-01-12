У Путіна прояснили ситуацію із поверненням військової техніки з Криму

У Росії хочуть покращити взаємини з офіційним Києвом, які погіршилися після початку війни на Донбасі. Також Кремль є зацікавленим у реалізації мінських угод. Саме із цієї причини російський президента Володимир Путін вирішив повернути Україні військову техніку з Криму.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Зокрема, "голос Путіна" нагадав, що ще до початку активних бойових дій на Донбасі частину техніки було повернуто в Україну, однак потім цей процес було дійсно припинено у звязку "із початком кровопролиття в Україні".

"Ви знаєте, що Путін неодноразово підкреслював і демонстрував зацікавленість Росії у виведенні наших взаємин із того піке, в яке вони ввійшли, з того ворожого й плачевного стану, в якому перебувають", – підкреслив Пєсков.

За його словами, Росія більше за інші країни є зацікавленою в реалізації мінських домовленостей, а також є прихильником завершення процесу обміну полоненими.

"Це ще один жест доброї волі, прояв політичної налаштованості на те, щоб все-таки зрушити процес українського врегулювання з мертвої точки", – додав він.

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Крім того прес-секретар Путіна зауважив, що для визначення всіх параметрів, як це буде здійснюватися, потрібно провести контакти між військовими і дипломатами.

"Давайте дочекаємося цих контактів, дочекаємося, наскільки українська сторона є готовою скористатися цією ініціативою й забрати ось це військове майно", – резюмував Пєсков.