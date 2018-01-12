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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Розвалимо Московську імперію, – екс-лідер "Правого сектора" жорстко відповів Путіну

09:08, сьогодні 11360 Читать новость на русском
Ярош прокоментував заяву Путіна про повернення військової техніки з Криму
Ярош прокоментував заяву Путіна про повернення військової техніки з Криму / Фото з відкритих джерел

Колишній керівник "Правого сектора", чинний командувач Української Добровольчої Армії та нардеп Дмитро Ярош відповів на резонансну заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.

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Політик пообіцяв повернути окупований Крим і Донбас.

Щодо пропозиції агресора і окупанта Путіна про "повернення кораблів та літаків". Ми, українці, за деякий час відвоюємо окупований Схід, повернемо Крим та розвалимо Московську імперію. "Ядерна біта" вам, бандитам, не допоможе. Як не допомогла й СРСР,
– заявив він

Нардеп також передбачив швидкий крах "кремлівським оркам".

Нагадаємо, 11 січня під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

У свою чергу, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко зазначив, що українська військова техніка, яка залишилася в Криму після анексії півострова Росією, є справною, а рішення про її повернення буде приймати керівництво України.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Володимир Путін Новини Криму Україна – Росія Дмитро Ярош
Джерело: 24 Канал
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