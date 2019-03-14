В России выпал снег с блохами: фото и видео
В российском поселке Балашейка Самарской области 12 марта прошел необычный снегопад – кроме снежинок на землю падали маленькие насекомые черного цвета.
Местные жители рассказывают, что блохами буквально засыпало все вокруг – улицы в районе военного городка и огромную площадь военной базы.
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По мнению специалистов, стаю насекомых занесло в регион с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана.
Россию со снегом атаковали насекомые
В России выпал снег с насекомыми: видео
Подобное явление уже не впервые случается в России. Да, в феврале 2016 года в Тульской области падал снег с малыми насекомыми.
Снег с блохами в России в 2016 году: видео
Источник: 24 Канал
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