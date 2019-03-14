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      В России выпал снег с блохами: фото и видео

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      В России выпал снег с черными насекомыми
      В России выпал снег с черными насекомыми / Скриншот

      В российском поселке Балашейка Самарской области 12 марта прошел необычный снегопад – кроме снежинок на землю падали маленькие насекомые черного цвета.

      Местные жители рассказывают, что блохами буквально засыпало все вокруг – улицы в районе военного городка и огромную площадь военной базы.

      Читайте также: В Австралии после сильной жары неожиданно выпал снег: фото и видео

      По мнению специалистов, стаю насекомых занесло в регион с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана.


      Россию со снегом атаковали насекомые

      В России выпал снег с насекомыми: видео

       

      Подобное явление уже не впервые случается в России. Да, в феврале 2016 года в Тульской области падал снег с малыми насекомыми.

      Снег с блохами в России в 2016 году: видео

       

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      Теги: Новости России Погода Мир животных
      Источник: 24 Канал
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