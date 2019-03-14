У Росії випав сніг з блохами: фото і відео
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У російському селищі Балашейка Самарської області 12 березня пройшов незвичайний снігопад – крім сніжинок на землю падали маленькі комахи чорного кольору.
Місцеві жителі розповідають, що блохами буквально засипало усе навколо – вулиці в районі військового містечка та величезну площу військової бази.
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На думку фахівців, зграю комах занесло в регіон з повітряними масами з півдня, можливо, з Казахстану.
Росію зі снігом атакували комахи
У Росії випав сніг з комахами: відео
Подібне явище вже не вперше трапляється у Росії. Так, в лютому 2016 року в Тульській області падав сніг з малими комахами.
Сніг з блохами у Росії в 2016 році: відео
Джерело: 24 Канал
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