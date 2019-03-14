У Росії випав сніг з блохами: фото і відео

У російському селищі Балашейка Самарської області 12 березня пройшов незвичайний снігопад – крім сніжинок на землю падали маленькі комахи чорного кольору.

Місцеві жителі розповідають, що блохами буквально засипало усе навколо – вулиці в районі військового містечка та величезну площу військової бази.

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На думку фахівців, зграю комах занесло в регіон з повітряними масами з півдня, можливо, з Казахстану.



Росію зі снігом атакували комахи

У Росії випав сніг з комахами: відео

Подібне явище вже не вперше трапляється у Росії. Так, в лютому 2016 року в Тульській області падав сніг з малими комахами.

Сніг з блохами у Росії в 2016 році: відео