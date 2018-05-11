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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В России выпускник едва не зарезал директора школы за плохую характеристику

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18-летний выпускник напал с ножом на директора школы на Забайкалье
18-летний выпускник напал с ножом на директора школы на Забайкалье / Фото из открытых источников

В селе Новоберезовске, население которого составляет 350 человек, что в Забайкальском районе России, 18-летний выпускник школы с ножом напал на директора заведения, в результате чего тот оказался в реанимации.

Об этом пишет местное издание "Чита.Ру".

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По словам источника ресурса, выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор, поэтому он решил напасть на мужчину в его доме. После происшествия злоумышленника якобы задержали, а потом отпустили.

В Следственном комитете подтвердили факт инцидента, правда подробностей не сообщили. Также в администрации поселка обнародовали информацию, что пострадавший находится в реанимации.

Зато в краевом минздраве сообщили, что пострадавший находится в стабильно-тяжелом состоянии в отделении хирургии центральной районной больницы.

Как рассказала заместитель главы администрации Новоберезовского Елена Большакова, событие произошло 7 мая.

Ночью пришел к нему этот выпускник. Директор вышел с фонариком и прошел вокруг дома. Калитку открыл, он вошел и напал на него, несколько ножевых ранений нанес. Сначала забрали, взяли показания, а потом выпустили. Опознать нападавшего удалось по следам кроссовок. Мы теперь его всем селом боимся,
– отметила она.

Добавим, что в региональном управлении МВД РФ поступок нападающего расценивают как покушение на убийство, передает ТАСС

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении прокуратуры и в ближайшее время может быть передано в Следственный комитет РФ. Официально о мотивах, которые подтолкнули юношу на преступление, не сообщается.

Напомним, 10 мая в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу из охотничьего ружья по других студентах. По предварительной информации, парень совершил преступление из личной неприязни.

Теги: Криминальные новости Новости России Оружие Несовершеннолетние Образование
Источник: 24 Канал
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