У Росії випускник ледь не зарізав директора школи через погану характеристику

У селі Новоберезівське, населення якого складає 350 осіб, що у Забайкальському районі Росії, 18-річний випускник школи з ножем напав на директора закладу, внаслідок чого той опинився у реанімації.

Про це пише місцеве видання "Чита.Ру".

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За словами джерела ресурсу, випускнику не сподобалася характеристика, яку йому написав директор, відтак він вирішив напасти на чоловіка в його будинку. Після події зловмисника нібито затримали, а потім відпустили.

У Слідчому комітеті підтвердили факт інциденту, щоправда подробиць не повідомили. Також в адміністрації селища оприлюднили інформацію, що потерпілий перебуває у реанімації.

Натомість у крайовому мінохоронздоров'я сповістили, що потерпілий перебуває у стабільно-важкому стані у відділенні хірургії центральної районної лікарні.

Як розповіла заступник очільника адміністрації Новоберезівського Олена Большакова, подія сталася 7 травня.

Вночі прийшов до нього цей випускник. Директор вийшов з ліхтариком і пройшов навколо будинку. Хвіртку відкрив, він увійшов і напав на нього, кілька ножових поранень завдав. Спочатку забрали, взяли покази, а потім випустили. Пізнати нападника вдалося за слідами кросівок. Ми тепер його всім селом боїмося,

– зазначила вона.

Додамо, що у регіональному управлінні МВС РФ вчинок нападника розцінюють як замах на вбивство, передає ТАСС.

Наразі кримінальна справа перебуває на розгляді прокуратури та найближчим часом може бути переданою до Слідчого комітету РФ. Офіційно про мотиви, які підштовхнули юнака на злочин, не повідомляється.

Нагадаємо, 10 травня у Барабінську Новосибірської області Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину з мисливської рушниці по інших студентах. За попередньою інформацією, хлопець скоїв злочин через особисту неприязнь.