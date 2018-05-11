20:23
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії випускник ледь не зарізав директора школи через погану характеристику

652 Читать новость на русском
18-річний випускник напав із ножем на директора школи на Забайкаллі
18-річний випускник напав із ножем на директора школи на Забайкаллі / Фото з відкритих джерел

У селі Новоберезівське, населення якого складає 350 осіб, що у Забайкальському районі Росії, 18-річний випускник школи з ножем напав на директора закладу, внаслідок чого той опинився у реанімації.

Про це пише місцеве видання "Чита.Ру".

Читтайте також: Алкоголь і озброєна група: у Росії офіцери влаштували святковий дебош у кафе

За словами джерела ресурсу, випускнику не сподобалася характеристика, яку йому написав директор, відтак він вирішив напасти на чоловіка в його будинку. Після події зловмисника нібито затримали, а потім відпустили.

У Слідчому комітеті підтвердили факт інциденту, щоправда подробиць не повідомили. Також в адміністрації селища оприлюднили інформацію, що потерпілий перебуває у реанімації.

Натомість у крайовому мінохоронздоров'я сповістили, що потерпілий перебуває у стабільно-важкому стані у відділенні хірургії центральної районної лікарні.

Як розповіла заступник очільника адміністрації Новоберезівського Олена Большакова, подія сталася 7 травня.

Вночі прийшов до нього цей випускник. Директор вийшов з ліхтариком і пройшов навколо будинку. Хвіртку відкрив, він увійшов і напав на нього, кілька ножових поранень завдав. Спочатку забрали, взяли покази, а потім випустили. Пізнати нападника вдалося за слідами кросівок. Ми тепер його всім селом боїмося,
– зазначила вона.

Додамо, що у регіональному управлінні МВС РФ вчинок нападника розцінюють як замах на вбивство, передає ТАСС

Наразі кримінальна справа перебуває на розгляді прокуратури та найближчим часом може бути переданою до Слідчого комітету РФ. Офіційно про мотиви, які підштовхнули юнака на злочин, не повідомляється.

Нагадаємо, 10 травня у Барабінську Новосибірської області Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину з мисливської рушниці по інших студентах. За попередньою інформацією, хлопець скоїв злочин через особисту неприязнь.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Зброя Неповнолітні Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1888
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук