Алкоголь і озброєна група: у Росії офіцери влаштували святковий дебош у кафе

9 травня у російській Костромі у кафе з красномовною назвою "Валянок" група з кількох російських офіцерів, серед яких були полковник і два майори, вирішила з алкоголем відсвяткувати так заний День перемоги і підвищення одного з них. У підсумку військовослужбовці влаштували дебош, а після появи поліції викликали на місце озброєне підкріплення.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами журналістів, військові почали святкувати о 13:00 і згодом ситуація все загострювалася.

Так, одного разу офіцерам не сподобалося те, що, окрім них, у кафе немає "справжніх" ветеранів, також їх не влаштовувала музика, відтак своє невдоволення військові висловили нецензурною лайкою.

"На коментар припинити ненормативну лексику, оскільки в залі перебували діти та люди похилого віку, нецензурний "фон" тільки посилився. Довелося викликати охорону, – розповів один із співробітників закладу.

За його словами, у підсумку викликала поліцію, а військові – своє "підкріплення". За словами одного з учасників конфлікту, це була "група антитерору".

"У заклад зайшли близько 30 військовослужбовців в повному обмундируванні, з автоматами. П'яний військовий почав командувати ними, щоби ті вступили у конфлікт з поліцією. Звичайно, солдати цього робити не стали та покинули заклад", – розповіли у "Валянку".

Додамо, що Telegram-канал Mash оприлюднив відео з місця інциденту. На кадрах видно, як один із п’яних військових погрожує співробітникові поліції.

Увага! Нецензурна лексика!

До слова, трьох дебоширів поліцейські вивели у наручниках. Матеріальні збитки "Валянку" буйні гості не завдали та за всі замовлення заплатили.

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Як розповіло джерело росЗМІ, учасники конфлікту – полковник і два майора. Підкреслюється, що головною дійовою особою був саме полковник: 9 травня його було призначено тимчасово виконуючим обов'язки командира полку, одна після скандалу він написав рапорт про звільнення.