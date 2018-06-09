В России выпустили мороженое Путина "Выбор Кремля": красноречивое фото

Управление делами Президента Российской Федерации выпустило мороженое "Выбор Кремля", которое уже появилось в открытой продаже.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

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По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, мороженое "Выбор Кремля" уже можно купить.

Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной Думе,

– рассказала Крылова.

По ее словам, существует несколько видов мороженого – пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир и эскимо.

У Путина выпустили мороженое "Выбор Кремля"