В России выпустили мороженое Путина "Выбор Кремля": красноречивое фото
Управление делами Президента Российской Федерации выпустило мороженое "Выбор Кремля", которое уже появилось в открытой продаже.
Об этом сообщает издание "РИА Новости".
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По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, мороженое "Выбор Кремля" уже можно купить.
Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной Думе,
– рассказала Крылова.
По ее словам, существует несколько видов мороженого – пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир и эскимо.
У Путина выпустили мороженое "Выбор Кремля"
Источник: 24 Канал
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