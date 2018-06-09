У Росії випустили морозиво Путіна "Вибір Кремля": промовисте фото
Управління справами президента Російської Федерації випустило морозиво "Вибір Кремля", яке вже з'явилося у відкритому продажі.
Про це повідомляє видання "РИА Новости".
Читайте також: У Росії встановлять пам'ятник Путіну
За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" вже можна купити.
Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі,
– розповіла Крилова.
За її словами, існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір та ескімо.
У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі