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У Росії випустили морозиво Путіна "Вибір Кремля": промовисте фото

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У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"
У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля" / Фото з відкритих джерел

Управління справами президента Російської Федерації випустило морозиво "Вибір Кремля", яке вже з'явилося у відкритому продажі.

Про це повідомляє видання "РИА Новости". 

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За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" вже можна купити.

Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі,
– розповіла Крилова.

За її словами, існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір та ескімо.


У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"

Джерело: 24 Канал
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