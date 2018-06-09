У Росії випустили морозиво Путіна "Вибір Кремля": промовисте фото

Управління справами президента Російської Федерації випустило морозиво "Вибір Кремля", яке вже з'явилося у відкритому продажі.

Про це повідомляє видання "РИА Новости".

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За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" вже можна купити.

Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі,

– розповіла Крилова.

За її словами, існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір та ескімо.



У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля"