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      В России взорвали авто с полицейскими: подробности инцидента

      227 Читати новину українською
      В Ингушетии взорвали полицейских
      В Ингушетии взорвали полицейских / Кавказский узел

      В русском городе Назрань, расположенном в Республике Ингушетия, злоумышленники бросили гранату в машину с правоохранителями. В результате взрыва один человек погиб, еще двое – с тяжелыми травмами в реанимации.

      Об этом пишет "Интерфакс".

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      По имеющейся на данный момент предварительной информации, при взрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое,
      – рассказали информагентству источники в правоохранительных органах.

      Точно неизвестно, был ли погибший правоохранителем, его личность еще устанавливают.

      Инцидент произошел вблизи торгового центра "Ковчег", правоохранители преследовали группу злоумышленников. При попытке задержания один из них бросил в полицейских гранату.

      Известно, что нападавших нейтрализовали: правоохранители открыли ответный огонь против них.

      Теги: Полиция Взрыв Новости России Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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