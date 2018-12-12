В России взорвали авто с полицейскими: подробности инцидента

В русском городе Назрань, расположенном в Республике Ингушетия, злоумышленники бросили гранату в машину с правоохранителями. В результате взрыва один человек погиб, еще двое – с тяжелыми травмами в реанимации.

Об этом пишет "Интерфакс".

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По имеющейся на данный момент предварительной информации, при взрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое,

– рассказали информагентству источники в правоохранительных органах.

Точно неизвестно, был ли погибший правоохранителем, его личность еще устанавливают.

Инцидент произошел вблизи торгового центра "Ковчег", правоохранители преследовали группу злоумышленников. При попытке задержания один из них бросил в полицейских гранату.

Известно, что нападавших нейтрализовали: правоохранители открыли ответный огонь против них.