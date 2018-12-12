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      У Росії підірвали авто з поліцейськими: подробиці інциденту

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      В Інгушетії підірвали поліцейських
      В Інгушетії підірвали поліцейських / Кавказский узел

      У російськомі місті Назрань, розташованому у республіці Інгушетія, зловмисники вкинули гранату в автівку з правоохоронцями. В результаті вибуху одна людина загинула, ще двоє – із важкими травмами у реанімації.

      Про це пише "Интерфакс".

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      За наявною на поточний момент попередньою інформацією, при підриві автомашини загинула одна людина, двоє омонівців з важкими травмами доставлені в найближчу республіканську лікарню. Їх стан оцінюється як важкий,
      – розповіли інформагентству джерела в правоохоронних органах.

      Точно невідомо, чи загиблий був правоохоронцем, його особу ще встановлюють.

      Інцидент трапився поблизу торгового центру "Ковчег", правоохоронці переслідували групу зловмисників. Під час спроби затримання один із них кинув у поліцейських гранату. 

      Наразі відомо, що нападників нейтралізували: правоохоронці відкрили вогонь у відповідь проти них.

      Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Росії Вибух
      Джерело: 24 Канал
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