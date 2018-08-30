В России задержали экс-директора украинского предприятия
В среду, 29 августа, в Москве полицейские вместе с представителями Интерпола задержали экс-директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Королькова.
Об этом говорится на сайте "Коммерсантъ"
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Стоит отметить, что накануне Владимир Корольков сбежал в Россию, украв из предприятия почти полмиллиарда гривен.
В 2017 году его объявили в международный розыск в рамках дела о хищении 492 миллионов гривен, которые были выделены на техническую модернизацию предприятия.
Сейчас стало известно, что Корольков работал технологом в Москве. А также выяснилось, что задержанный несколько месяцев назад отказался от украинского гражданства и решил получить российское.
Как сообщают в ведомстве, Корольков считает свое преследование политическим, а в его окружении преследование связывают с жестким конфликтом президента Украины Петра Порошенко с владельцем запорожского комбината – Дмитрием Фирташем. Украинская сторона при этом настаивает на немедленной экстрадиции задержанного.
К слову, в аэропорту "Борисполь" второй день подряд продолжаются обыски. А 29 августа начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок задержали на получении взятки в размере 141 тысяча гривен.
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