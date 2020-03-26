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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      В России зафиксировали первые смерти от коронавируса

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      Печальная смертельная статика коронавируса досталась и России. В этой стране умерли первые люди от COVID-19. Произошло это в Москве.

      Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве, говорится о двух пожилых людей. Возраст умерших – 88 и 73 года.

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      Оба имели положительный тест на коронавирус. Также у них обнаружили пневмонию и сопутствующие патологии.

      Заметим, что 19 марта сообщали о смерти в Москве 79-летней женщины , больной коронавирусом. Умерла она в инфекционной больнице. Впоследствии в штабе уточнили, что госпитализировали ее с признаками пневмонии, а затем у нее действительно обнаружили коронавирус. Однако вскрытие показало, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

      Поэтому, согласно официальной информации, смерть пожилых людей в Москве стала первой от коронавируса в общем по России.

      По состоянию на вечер 25 марта здесь на COVID-19 уже заболели 658 человек, и за последние сутки 120 новых случаев зафиксировали в Москве. В России же количество больных за последние сутки выросло на 163 человека.

      Также в штабе сообщили, что с московской инфекционной больницы выписали еще одного пациента. Всего же в столице от коронавируса выздоровели 15 человек, а в ощем по стране – 29 человек .

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      Кроме того, здесь напомнили о необходимости неуклонно соблюдать режим самоизоляции людям, старше 65 лет, тем, у кого есть хронические заболевания и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Они должны постоянно находиться в местах своего проживания или в других помещениях, например в дачных домах.

      важность карантина
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

       

      Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продолжили карантин, заболел принц Чарльз
      25 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Москва Жертвы Новости России
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