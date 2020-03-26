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      У Росії зафіксували перші смерті від коронавірусу

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      У Росії померли перші люди від коронавірусу / ТАСС

      Сумна смертельна статика коронавірусу дісталася й Росії. У цій країні померли перші люди від COVID-19. Сталося це у Москві.

      Як повідомляє Оперативний штаб боротьби з коронавірусом у Москві, мовиться про двох літніх людей. Вік померлих – 88 і 73 роки.

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      Обидвоє мали позитивний тест на коронавірус. Також у них виявили пневмонію та супутні патології.

      Зауважимо, що 19 березня повідомляли про смерть у Москві 79-річної жінки, хворої на коронавірус. Померла вона у інфекційній лікарні. Згодом у штабі уточнили, що госпіталізували її з ознаками пневмонії, а потім у неї справді виявили коронавірус. Проте розтин показав, що смерть настала через тромб, що відірвався.

      Тому, згідно з офіційною інформацією, смерть літніх людей у Москві стала першою від коронавірусу загалом у Росії.

      Станом на вечір 25 березня тут на COVID-19 вже захворіли 658 людей, і за останню добу 120 нових випадків зафіксували в Москві. В Росії ж кількість хворих за останню добу зросла на 163 людини.

      Також у штабі повідомили, що з московської інфекційної лікарні виписали ще одного пацієнта. Всього ж у столиці від коронавірусу одужали 15 осіб, а загалом у країні – 29 людей.

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      Крім того, тут нагадали про необхідність неухильно дотримуватися режиму самоізоляції людям, старшим за 65 років, тим, у кого є хронічні захворювання та тих, хто переніс інфаркт або інсульт. Вони повинні постійно перебувати у місцях свого проживання або в інших приміщеннях, наприклад в дачних будинках.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

       

      Що відомо про п'яту жертву коронавірусу в Україні
      25 березня
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Москва Жертви Новини Росії
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