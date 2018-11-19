В России загадочно погиб депутат от партии Путина: политик оставил предсмертные записки
Заместителя председателя парламента Красноярского края РФ и депутата от партии "Единая Россия" нашли мертвым возле дома. В его квартире и на рабочем месте обнаружили предсмертные записки.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Так, источник сообщил, что обстоятельств гибели российского политика пока не выяснили. Однако одна из версий гибели Клешко – падение с балкона своей квартиры.
Тело депутата, заместителя председателя Законодательного собрания Алексея Клешко обнаружено сегодня утром возле своего дома. Обстоятельства гибели пока неизвестны,
– отмечает издание.
На сайте краевого парламента также появилось официальное сообщение о смерти депутата.
"Ушел из жизни первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко", – говорится в сообщении.
Официальный представитель Главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская также отметила, что в квартире и на рабочем месте Клешко следователи нашли несколько предсмертных записок.
Несколько записок найдено в доме Клешко и в его рабочем кабинете. Что в этих записках – пока говорить не можем. Она из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи – добровольный уход из жизни,
– сказала Шаманская.
По информации официального портала краевого парламента, Клешко был депутатом с 2001 года. С 1996 года был депутатом Красноярского горсовета. Также работал журналистом, телеведущим, главным редактором телерадиовещания для детей и молодежи Красноярской государственной телерадиовещательной компании.
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К слову, это уже не первая смерть в этом доме. В мае 2017 года здесь погиб вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин, выпав из окна 17-го этажа.