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      В России загадочно погиб депутат от партии Путина: политик оставил предсмертные записки

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      В России нашли мертвым заместителя председателя парламента Красноярского края
      В России нашли мертвым заместителя председателя парламента Красноярского края / Фото из открытых источников

      Заместителя председателя парламента Красноярского края РФ и депутата от партии "Единая Россия" нашли мертвым возле дома. В его квартире и на рабочем месте обнаружили предсмертные записки.

      Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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      Так, источник сообщил, что обстоятельств гибели российского политика пока не выяснили. Однако одна из версий гибели Клешко – падение с балкона своей квартиры.

      Тело депутата, заместителя председателя Законодательного собрания Алексея Клешко обнаружено сегодня утром возле своего дома. Обстоятельства гибели пока неизвестны,
      – отмечает издание.

      На сайте краевого парламента также появилось официальное сообщение о смерти депутата.

      "Ушел из жизни первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко", – говорится в сообщении.

      Официальный представитель Главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская также отметила, что в квартире и на рабочем месте Клешко следователи нашли несколько предсмертных записок.

      Несколько записок найдено в доме Клешко и в его рабочем кабинете. Что в этих записках – пока говорить не можем. Она из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи – добровольный уход из жизни,
      – сказала Шаманская.

      По информации официального портала краевого парламента, Клешко был депутатом с 2001 года. С 1996 года был депутатом Красноярского горсовета. Также работал журналистом, телеведущим, главным редактором телерадиовещания для детей и молодежи Красноярской государственной телерадиовещательной компании.

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      К слову, это уже не первая смерть в этом доме. В мае 2017 года здесь погиб вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин, выпав из окна 17-го этажа.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 Канал
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